«Челси» готов перегнать «Манчестер Сити» и совершить самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Трансфер Грилиша может не стать рекордным для АПЛ

Томас Тухель / фото - The Times

«Челси» убедил нападающего «Интера» Ромелу Лукаку перейти в лондонский клуб, сообщает The Telegraph.

Форвард не собирался покидать Милан, где смог выиграть чемпионат Италии в прошлом сезоне, но настойчивость руководства «синих» впечатлила игрока и теперь он согласен на переход. Также Лукаку вдохновлен идеей поработать под руководством Томаса Тухеля.

«Аристократам» осталось договориться с «Интером» о трансфере. «Нерадзурри» запрашивают за бельгийца не меньше 130 миллионов евро. Лондонцы пока предложили лишь 120, но учитывая тот факт, что ранее они были готовы купить Эрлинга Холанда за 175 миллионов евро, то они смогут позволить себе доплатить миланцам.

Если «синие» провернут этот трансфер, то Лукаку станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ. Ранее сообщалось, что этот рекорд может установить «Манчестер Сити», заплатив за Джека Грилиша 100 миллионов фунтов.

Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, но был не в почете у тренерского штаба и большую часть времени в арендах.

В минувшем сезоне нападающий провел в составе «Интера» 44 матчей, в которых забил 30 голов и оформил 10 голевых передач.

Напомним, ранее в «Челси» озвучили потенциальную зарплату Лукаку.