Экс-чемпион мира Абрахам намерен создать промоутерскую компанию
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
Теперь дело за 23-летним игроком
16:17
Тэмми Абрахам / Фото - vbetnewsФорвард «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку и перебраться в Серию А.
«Рома» договорилась с «аристократами» о трансфере англичанина. Если переход состоится, то римляне сначала заплатят 5 миллионов евро, а затем перечислят еще 35-40 миллионов в течение последующих сезонов. Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Клубы пока не пришли к общему знаменателю относительно того, будет ли это полноценный трансфер или аренда с обязательством выкупа. Теперь выбор за самим игроком.
Ранее сообщалось, что Абрахама могла подписать «Аталанта», однако переговоры зашли в тупик.
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