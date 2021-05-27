«Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать вингера «Гладбаха» Хофманна

28-летний немец не против перебраться на Туманный Альбион

Йонас Хофманн / Фото - fotmob

Атакующий хавбек менхенгладбахской «Боруссии»попал в сферу интересов английских клубов.28-летний немец может подписать соглашение с «Челси» или «Тоттенхэмом». Об этом всообщил журналистВ контракте Хофманна, рассчитанном до 2023 года, есть отступные – 15 миллионов евро. Сам игрок не против смены клубной прописки.В 24 матчах Бундеслиги минувшего сезона Йонас забил 6 голов и оформил 11 ассистов.Ранее стало известно, что голкипер «Милана»