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«Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать вингера «Гладбаха» Хофманна

28-летний немец не против перебраться на Туманный Альбион
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:41
«Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать вингера «Гладбаха» Хофманна
Йонас Хофманн / Фото - fotmob
Атакующий хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн попал в сферу интересов английских клубов.

28-летний немец может подписать соглашение с «Челси» или «Тоттенхэмом». Об этом в Twitter сообщил журналист Патрик Бергер.

В контракте Хофманна, рассчитанном до 2023 года, есть отступные – 15 миллионов евро. Сам игрок не против смены клубной прописки.

В 24 матчах Бундеслиги минувшего сезона Йонас забил 6 голов и оформил 11 ассистов. 

Ранее стало известно, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал на радары лондонского «Челси».
Владимир Кириченко
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Теги

Челси Тоттенхэм Боруссия Менхенгладбах

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