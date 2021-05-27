«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
«Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать вингера «Гладбаха» Хофманна
28-летний немец не против перебраться на Туманный Альбион
19:41
Йонас Хофманн / Фото - fotmobАтакующий хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн попал в сферу интересов английских клубов.
28-летний немец может подписать соглашение с «Челси» или «Тоттенхэмом». Об этом в Twitter сообщил журналист Патрик Бергер.
В контракте Хофманна, рассчитанном до 2023 года, есть отступные – 15 миллионов евро. Сам игрок не против смены клубной прописки.
В 24 матчах Бундеслиги минувшего сезона Йонас забил 6 голов и оформил 11 ассистов.
Ранее стало известно, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал на радары лондонского «Челси».
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