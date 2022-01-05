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«Челси» хочет арендовать конкурента Миколенко, «Эвертон» настаивает на полноценном трансфере

Люка Динь интересен «аристократам»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:36
«Челси» хочет арендовать конкурента Миколенко, «Эвертон» настаивает на полноценном трансфере
Люка Динь / Фото: Sky Sports

Лондонский «Челси» намерен арендовать левого защитника «Эвертона» Люку Диня, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Эвертон» хочет совершить полноценный трансфер игрока и выручить за него 20-25 миллионов евро. «Челси» думает лишь об аренде до конца сезона, чтобы заменить травмированного Бэна Чиллуэла, который до лета точно не сыграеь.

Отметим, что Динь выступает на позиции украинца Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон» несколько дней назад.

Ранее Миколенко заявил, что не боится конкуренции с Динем.

Петр Приходько
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Теги

Эвертон Виталий Миколенко Люка Динь

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