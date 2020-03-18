«Челси» вступил в борьбу с «Барселоной» за Агуэро
«Челси» хочет купить Дибалу, если не выйдет приобрести Холанда
Аргентинец был травмировал большую часть сезона
18 марта 17:27
Пауло Дибала / Фото: AFP
«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает todofichajes.com.
Лондонский клуб ищет альтернативные варианты, если не выйдет подписать форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Норвежец пока является приоритетом для «синих».
Дибала в нынешнем сезоне большую его часть был травмирован и все еще находится в лазарете. На его счету 11 матчей, два мяча и два ассиста.