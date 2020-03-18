«Челси» хочет купить Дибалу, если не выйдет приобрести Холанда

Аргентинец был травмировал большую часть сезона

Пауло Дибала / Фото: AFP

«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает todofichajes.com.

Лондонский клуб ищет альтернативные варианты, если не выйдет подписать форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Норвежец пока является приоритетом для «синих».

Дибала в нынешнем сезоне большую его часть был травмирован и все еще находится в лазарете. На его счету 11 матчей, два мяча и два ассиста.

Также лондонцам интересен Серхио Агуэро.