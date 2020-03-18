Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Челси» хочет купить Дибалу, если не выйдет приобрести Холанда

Аргентинец был травмировал большую часть сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 марта 17:27
«Челси» хочет купить Дибалу, если не выйдет приобрести Холанда
Пауло Дибала / Фото: AFP

«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает todofichajes.com.

Лондонский клуб ищет альтернативные варианты, если не выйдет подписать форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Норвежец пока является приоритетом для «синих».

Дибала в нынешнем сезоне большую его часть был травмирован и все еще находится в лазарете. На его счету 11 матчей, два мяча и два ассиста.

Также лондонцам интересен Серхио Агуэро.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Серхио Агуэро Челси

Новости: Футбол

Ибрагимович: «Мы провели два хороших матча, но вылетели»
Ибрагимович: «Мы провели два хороших матча, но вылетели»
Лига Европы UEFA
12:06
Хацкевич: «Впервые слышу о своем увольнение из «Ротора»
Хацкевич: «Впервые слышу о своем увольнение из «Ротора»
В Европе
11:46
Мораес: «Момент с фолом на Исмаили стал решающий в противостоянии с «Ромой»
Мораес: «Момент с фолом на Исмаили стал решающий в противостоянии с «Ромой»
Лига Европы UEFA
11:30
Трубин: «Мы старались до последней секунды, но первый гол нас надломил психологически»
Трубин: «Мы старались до последней секунды, но первый гол нас надломил психологически»
Лига Европы UEFA
11:16
Их тренера отправили в тюрьму, а они обыграли «Тоттенхэм» Моуриньо. Магический камбэк «Динамо» Загреб
Тема дня
Их тренера отправили в тюрьму, а они обыграли «Тоттенхэм» Моуриньо. Магический камбэк «Динамо» Загреб
Лига Европы UEFA
10:57
Буяльский: «Всем только на пользу можно занести еврокубковый сезон»
Буяльский: «Всем только на пользу можно занести еврокубковый сезон»
Лига Европы UEFA
10:53
«Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера
«Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера
В Европе
10:33
Украина потеряет прямую путевку в Лигу чемпионов
Украина потеряет прямую путевку в Лигу чемпионов
Лига чемпионов UEFA
10:15
Защитника «Славии» избили после матча с «Рейнджерс». Джеррард обвинил игрока в расизме
Защитника «Славии» избили после матча с «Рейнджерс». Джеррард обвинил игрока в расизме
Лига Европы UEFA
09:49
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
07:13
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 22:00
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Тема дня
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Бокс Профессиональный бокс
17 марта 13:07
Все новости

Анонсы

Жеребьевка Лиги чемпионов. Онлайн трансляция
WEB
Жеребьевка Лиги чемпионов. Онлайн трансляция
13:00
Женский спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
WEB
Женский спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
13:30
Жеребьевка Лиги Европы. Онлайн трансляция
WEB
Жеребьевка Лиги Европы. Онлайн трансляция
14:00
Мужской спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
WEB
Мужской спринт на последнем этапе Кубка мира. Видео трансляция
16:30
Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду. Видео трансляция
WEB
Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду. Видео трансляция
17:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
20 марта 23:00
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
WEB
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
21 марта 05:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
21 марта 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
21 марта 16:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 марта 18:40
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
TV
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
22 марта 17:30
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
WEB
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
27 марта 23:00