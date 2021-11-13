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«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»

«Аристократы» готовятся к возможному уходу Рюдигера
Футбол Примерa (Испания)
19:43
«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»
Эдер Милитао и Давид Алаба / фото - Archysport

Лондонский «Челси» нацелился на бразильского защитника «Реала» Эдера Милитао, сообщает El Nacional.

Лидер обороны «аристократов» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий следующим летом контракт с клубом. Боссы лондонцев считают, что защитник «сливочных» сможет заменить немца.

К тому же, ранее были слухи, что Рюдигер может стать игроком «королевского клуба».

Но сами мадридцы не хотят отпускать бразильца. Милитао закрепился в стартовом составе мадридцев, образовав хорошую связку с Давидом Алабой. 23-летний футболист является одним из ключевых игроков в распоряжении Карло Анчелотти.

Руководство «Реала» считает, что Эдер – один из неприкосновенных футболистов команды.

Напомним, Мбаппе может уже летом оказаться в стане «сливочных».

Павел Харченко
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Теги

Челси Реал Мадрид (футбол) Эдер Милитао

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