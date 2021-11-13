«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»
Лондонский «Челси» нацелился на бразильского защитника «Реала» Эдера Милитао, сообщает El Nacional.
Лидер обороны «аристократов» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий следующим летом контракт с клубом. Боссы лондонцев считают, что защитник «сливочных» сможет заменить немца.
К тому же, ранее были слухи, что Рюдигер может стать игроком «королевского клуба».
Но сами мадридцы не хотят отпускать бразильца. Милитао закрепился в стартовом составе мадридцев, образовав хорошую связку с Давидом Алабой. 23-летний футболист является одним из ключевых игроков в распоряжении Карло Анчелотти.
Руководство «Реала» считает, что Эдер – один из неприкосновенных футболистов команды.
Напомним, Мбаппе может уже летом оказаться в стане «сливочных».
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