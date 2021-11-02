«Челси» минимально одолел «Мальме» и стал на шаг ближе к плей-офф ЛЧ
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» в Швеции принимал «Челси».
Лондонцы одержали минимальную победу благодаря результативному выстрелу Хакима Зиеша.
Набранные три очка помогли «аристократам» временно сравняться с «Ювентусом» в таблице.
У туринцев также 9 пунктов, но им предстоит еще сыграть свой матч с «Зенитом», у которых три очка.
«Мальме» же идет на последнем месте, проиграв все 4 своих встречи.
Лига чемпионов, группа Н
«Мальме» – «Челси» 0:1
Голы: Зиеш, 56.
«Мальме»: Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).
Предупреждения: Тиаго Силва (69), Лофтус-Чик (80).
Лига чемпионов, группа G
«Вольфсбург» – «РБ Зальцбург» 2:1
Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вебер, 30.
«Вольфсбург»: Кастельс, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Штеффен, 73), Баку, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герхардт (Руссийон, 73), Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча.
«РБ Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене (Соле, 77), Вебер, Ульмер, Зайвальд, Сучич (Адаму, 77), Камара (Кьергор, 89), Ааронсон, Окафор, Адейеми (Шешко, 63).
Предупреждения: Вегорст (28), Брукс (68), Нмеча (83), Ульмер (87).
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