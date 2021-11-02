«Челси» минимально одолел «Мальме» и стал на шаг ближе к плей-офф ЛЧ

В параллельной игре «Вольфсбург» обыграл «РБ Зальцбург»

фото - Chelsea FC

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» в Швеции принимал «Челси».

Лондонцы одержали минимальную победу благодаря результативному выстрелу Хакима Зиеша.

Набранные три очка помогли «аристократам» временно сравняться с «Ювентусом» в таблице.

У туринцев также 9 пунктов, но им предстоит еще сыграть свой матч с «Зенитом», у которых три очка.

«Мальме» же идет на последнем месте, проиграв все 4 своих встречи.

Лига чемпионов, группа Н

«Мальме» – «Челси» 0:1

Голы: Зиеш, 56.

«Мальме»: Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

Предупреждения: Тиаго Силва (69), Лофтус-Чик (80).

Лига чемпионов, группа G

«Вольфсбург» – «РБ Зальцбург» 2:1

Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вебер, 30.

«Вольфсбург»: Кастельс, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Штеффен, 73), Баку, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герхардт (Руссийон, 73), Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча.

«РБ Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене (Соле, 77), Вебер, Ульмер, Зайвальд, Сучич (Адаму, 77), Камара (Кьергор, 89), Ааронсон, Окафор, Адейеми (Шешко, 63).

Предупреждения: Вегорст (28), Брукс (68), Нмеча (83), Ульмер (87).