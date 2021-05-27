Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом
«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
Голкипер «Милана» может переехать в АПЛ
17:56
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - eurosport.itГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал на радары лондонского «Челси». Об этом сообщает 90min.
Как утверждает источник, британцы уже вступили в переговоры с агентом 22-летнего итальянца Мино Райолой.
Ранее стало известно, что Доннарумма не будет продлевать контракт и летом покинет миланский коллектив.
В минувшем сезоне Серии А Доннарумма провел 37 матчей, в которых пропустили 38 мячей при 14 «сухих» встречах.
А тем временем «Милан» объявил о подписании контракта с вратарем «Лилля» Майком Меньяном.