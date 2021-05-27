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«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды

Голкипер «Милана» может переехать в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:56
«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - eurosport.it
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал на радары лондонского «Челси». Об этом сообщает 90min.

Как утверждает источник, британцы уже вступили в переговоры с агентом 22-летнего итальянца Мино Райолой.

Ранее стало известно, что Доннарумма не будет продлевать контракт и летом покинет миланский коллектив.

В минувшем сезоне Серии А Доннарумма провел 37 матчей, в которых пропустили 38 мячей при 14 «сухих» встречах.

А тем временем «Милан» объявил о подписании контракта с вратарем «Лилля» Майком Меньяном.
Владимир Кириченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма Милан Челси

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