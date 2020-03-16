Пулишич может уйти из «Челси»
«Челси» намерен подписать новое соглашение с Рюдигером
Лондонцы хотят заключить с защитником сделку до старта Евро-2020
16 марта 20:41
Антонио Рюдигер / Фото - thesun.co.ukЗащитник «Челси» Антонио Рюдигер может подписать новый контракт с лондонской командой. Об этом сообщает Daily Mail.
Боссы клуба намерены продлить соглашение с 28-летним немцем до старта чемпионата Европы-2020. Действующий контракт игрока истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 20 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может уйти из команды летом.