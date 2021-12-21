Мората принес «Ювентусу» над «Болоньей»
«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
Трансфер голландца обойдется лондонцам минимум в 70 миллионов евро
11:54
Маттейс де Лигт / фото - Getty Images
Лондонский «Челси» намерен подписать центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает портал The Sun.
По информации источника, лондонский клуб всерьез рассматривает эту кандидатуру. Интерес к голландцу вырос после слов его агента Мино Райолы, который заявил, что подопечный готов к новому вызову. Де Лигт – необходимый трансфер для «Челси», так как летом команду могут покинуть Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта и Тьяго Силва.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 млн евро.
Напомним, Тухель рассказал, как вспышка коронавируса в команде повлияла на игру «Челси».
Комментарии 0