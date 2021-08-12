«Челси» одолел «Вильярреал» в серии пенальти и выиграл Суперкубок UEFA
«Челси» намерен попрощаться с бельгийским форвардом
27-летний игрок не входит в планы Тухеля
07:57
Миши Батшуайи / Фото - thesun.co.ukФорвард «Челси» Миши Батшуайи в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
В минувшем сезоне 27-летний бельгиец выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас». Отмечается, что Батшуайи не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.
В услугах игрока, чье соглашение с лондонцами действует до 2022 года, заинтересован турецкий «Бешикташ».
Напомним, накануне в матче за Суперкубок UEFA «Челси» в серии послематчевых пенальти переиграл «Вильярреал».