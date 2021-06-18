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«Челси» не хочет платить 80 миллионов евро за латераля «Интера»

«Нерадузрри» заинтересованы в четырех игроках победителя ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:00
«Челси» не хочет платить 80 миллионов евро за латераля «Интера»
Ашраф Хакими / Фото: sempreinter.com

«Челси» хочет видеть в своем составе латераля «Интера» Ашрафа Хакими.

Действующие победители Лиги чемпионов готовы выложить за игрока 60 миллионов евро. Миланцы хотят получить за одного из своих лидеров не менее 80 миллионов евро, но готовы уменьшить запросы. «Нерадзурри» готовы рассмотреть вариант с включением в сделку футболистов лондонцев.

Клубы обсуждали кандидатуры Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосты, Эмерсона и Андреаса Кристенсена, сообщает Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хакими с «Интером» стал чемпионом Италии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Челси Ашраф Хакими Интер

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