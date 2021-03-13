«Челси не победил «Лидс», но продлил беспроигрышную серию до 13 матчей

Фото: Twitter Челси

В 28-м туре чемпионата Англии «Лидс» и «Челси» не выявили победителя, команды в этой встрече мячей не забивали.

Отметим, что «Челси» пока ни разу не проиграл при Томасе Тухеле: 12 матчей, 8 побед и 4 ничьи. В целом же «Челси» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 28-й тур

«Лидс» – «Челси» 0:0

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Харрисон (Элдер Кошта, 64), Филлипс, Алиоски, Рафинья, Бэмфорд (Родриго, 35; Клих, 79), Робертс.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Чилуэлл, Кристенсен, Рюдигер, Канте, Пулишич (Джеймс, 68), Жоржиньо, Зиеш (Вернер, 69), Хавертц, Маунт (Хадсон-Одои, 79).

Предупреждения: Робертс (23), Алиоски (71), Родриго (75).