«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ

Команда Тухеля набрала чемпионский ход

Фото: ФК Челси

Лондонский «Челси» не проигрывает 8 матчей подряд. Последнее поражение «синих» случилось еще 23-го матч в матче с «Астон Виллой» (1:2) в прошлом сезоне АПЛ.

Беспроигрышная серия началась с финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

В последнем матче «Челси» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) в 5-м туре АПЛ.

Отметим, что «Челси» с 13-ю очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. 13 баллов также у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но у «синих» лучшая разница забитых и пропущенных мячей.