«Челси» обыграл дома «Лестер» и вышел на третье место в АПЛ
«Челси» в матче 37-го тура АПЛ дома обыграл «Лестер».
Лондонцы полностью контролировали матч и забили дважды еще в первом тайме. Однако рефери дважды отменял голы Вернера после VAR.
Во втором тайме «Челси» все же добился своего. Рюдигер коленом переправил мяч в ворота после подачи с углового. Чуть позже Вернер заработал пенальти и Жоржиньо уверенно реализовал приговор.
Проснулся «Лестер» лишь в конце матча. Ихеаначо отыграл один мяч, но на большее команды не хватило.
«Челси» опередил «Лестер» в таблице и вышел на 3-е место. «Лисы» остались четвертыми, но у «Ливерпуля» есть игра в запасе.
АПЛ. 37-й тур:
«Челси» – «Лестер» 2:1
Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пенальти) – Ихеаначо, 76.
«Челси»: Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Зума, 88), Канте (Ковачич, 32), Жоржиньо, Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер (Жиру, 90+1)
«Лестер»: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон (Перейра, 67), Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес, Мэддисон (Ихеаначо, 60) – Варди
Предупреждения: Аспиликуэта, 87, Менди, 90+1 – Перес, 32, Фофана, 82, Ндиди, 89, Перейра, 90+4, Амарти, 90+5.
Комментарии 0