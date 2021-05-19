«Челси» обыграл дома «Лестер» и вышел на третье место в АПЛ

Два мяча Вернера отменили

Фото: twitter.com/ChelseaFC

«Челси» в матче 37-го тура АПЛ дома обыграл «Лестер».

Лондонцы полностью контролировали матч и забили дважды еще в первом тайме. Однако рефери дважды отменял голы Вернера после VAR.

Во втором тайме «Челси» все же добился своего. Рюдигер коленом переправил мяч в ворота после подачи с углового. Чуть позже Вернер заработал пенальти и Жоржиньо уверенно реализовал приговор.

Проснулся «Лестер» лишь в конце матча. Ихеаначо отыграл один мяч, но на большее команды не хватило.

«Челси» опередил «Лестер» в таблице и вышел на 3-е место. «Лисы» остались четвертыми, но у «Ливерпуля» есть игра в запасе.

АПЛ. 37-й тур:

«Челси» – «Лестер» 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пенальти) – Ихеаначо, 76.

«Челси»: Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Зума, 88), Канте (Ковачич, 32), Жоржиньо, Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер (Жиру, 90+1)

«Лестер»: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон (Перейра, 67), Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес, Мэддисон (Ихеаначо, 60) – Варди

Предупреждения: Аспиликуэта, 87, Менди, 90+1 – Перес, 32, Фофана, 82, Ндиди, 89, Перейра, 90+4, Амарти, 90+5.