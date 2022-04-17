«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Окончен
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Окончен
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс 1:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья 1:1 Окончен
21:45 Лацио - Торино 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна 1:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 ПСЖ - Марсель 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Севилья - Реал 2:3 2-й тайм
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси -:- Перенесен
16:15 Вест Хэм - Бернли 1:1 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 6:1 Окончен
21:45 ПСЖ - Марсель 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария 0:3 Окончен
20:30 Байер - РБ Лейпциг 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол 2:1 Окончен
22:00 Севилья - Реал 2:3 2-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Наполи - Рома -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперліга Windrose. Киев-Баскет - Химик

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии

Подопечные Томаса Тухеля забили все мячи во втором тайме
Футбол В Европе
21:11
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии
«Челси» в финале Кубка Англии / Фото: Twitter «Chelsea»
В 1/2 финала Кубка Англии «Челси» встретился с «Кристал Пэлас». 

В стартовой 45-минутке футболисты не подарили болельщикам забитых мячей.

Во втором тайме команда из Лондона стала более агрессивнее действовать у ворот соперника и вскоре такой стиль игры принес свои плоды. Сначала отличным ударом под перекладину отличился Лофтус-Чик, а потом точку в матче поставил Мэйсон Маунт  – 2:0.

1/2 финала. Кубок Англии

«Челси» - «Кристал Пэлас» 2:0

Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76

«Челси»: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен (Силва, 82), Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Канте, 77), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Алонсо - Маунт (Зиеш, 77), Вернер - Хавертц (Лукаку, 77).

«Кристал Пэлас»: Батлэнд - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп (Олисе, 72), Макартур (Бентеке, 72), Куяте (Миливоевич, 85) - Заа, Матета (Айю, 55), Эзе.

Предупреждение: Хавертц, 38



В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Ливерпулем».
Рейтинг:
Вы уже проголосовали
(Голосов: 2)

Теги

Рубен Лофтус-Чик Мэйсон Маунт Челси Кристал Пэлас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 апреля 13:57
Последствие санкций? «Челси» разгромлен середняком АПЛ на домашнем стадионе
Последствие санкций? «Челси» разгромлен середняком АПЛ на домашнем стадионе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 апреля 21:56
«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам
«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 марта 20:17

Новости: Футбол

ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
В Европе
22:52
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии
В Европе
21:11
Слава Україні! Фанаты из Молдовы сделали сине-желтый перфоменс
Слава Україні! Фанаты из Молдовы сделали сине-желтый перфоменс
В Европе
19:59
VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
В мире
18:33
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Украинская Премьер-лига
15:16
Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч
Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч
Украинская Премьер-лига
14:39
14 футболистов украинского клуба вступили в ряды ВСУ
14 футболистов украинского клуба вступили в ряды ВСУ
Украинская Премьер-лига
14:10
Скрипник может возглавить польский клуб
Скрипник может возглавить польский клуб
Украинская Премьер-лига
13:25
Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»
Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»
Украинская Премьер-лига
13:10
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
2
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
5
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
20:22
Все новости