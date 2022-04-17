«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии
Подопечные Томаса Тухеля забили все мячи во втором тайме
«Челси» в финале Кубка Англии / Фото: Twitter «Chelsea»В 1/2 финала Кубка Англии «Челси» встретился с «Кристал Пэлас».
В стартовой 45-минутке футболисты не подарили болельщикам забитых мячей.
Во втором тайме команда из Лондона стала более агрессивнее действовать у ворот соперника и вскоре такой стиль игры принес свои плоды. Сначала отличным ударом под перекладину отличился Лофтус-Чик, а потом точку в матче поставил Мэйсон Маунт – 2:0.
1/2 финала. Кубок Англии
«Челси» - «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Лофтус-Чик 65, Маунт 76
«Челси»: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен (Силва, 82), Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Канте, 77), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Алонсо - Маунт (Зиеш, 77), Вернер - Хавертц (Лукаку, 77).
«Кристал Пэлас»: Батлэнд - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп (Олисе, 72), Макартур (Бентеке, 72), Куяте (Миливоевич, 85) - Заа, Матета (Айю, 55), Эзе.
Предупреждение: Хавертц, 38
В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Ливерпулем».
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