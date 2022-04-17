«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии

Подопечные Томаса Тухеля забили все мячи во втором тайме

«Челси» в финале Кубка Англии / Фото: Twitter «Chelsea»

В 1/2 финала Кубка Англии «Челси» встретился с «Кристал Пэлас».В стартовой 45-минутке футболисты не подарили болельщикам забитых мячей.Во втором тайме команда из Лондона стала более агрессивнее действовать у ворот соперника и вскоре такой стиль игры принес свои плоды. Сначала отличным ударом под перекладину отличился, а потом точку в матче поставил– 2:0.- «Кристал Пэлас» 2:0: Лофтус-Чик 65, Маунт 76: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен (Силва, 82), Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо (Канте, 77), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Алонсо - Маунт (Зиеш, 77), Вернер - Хавертц (Лукаку, 77).: Батлэнд - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп (Олисе, 72), Макартур (Бентеке, 72), Куяте (Миливоевич, 85) - Заа, Матета (Айю, 55), Эзе.: Хавертц, 38