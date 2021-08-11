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«Челси» одолел «Вильярреал» в серии пенальти и выиграл Суперкубок UEFA

В основное время команды обменялись голами Зиеша и Жерара Морено
Футбол Суперкубок UEFA
00:48
«Челси» одолел «Вильярреал» в серии пенальти и выиграл Суперкубок UEFA
Фото - UEFA

В матче за Суперкубок UEFA «Челси» переиграл «Вильярреал».

В первом тайме небольшим преимуществом владели «аристократы». Закономерно счет в поединке открыл Зиеш.

А ближе к перерыву автор первого гола в матче получил травму. Вместо марокканца пришлось выпустить Пулишича. Сразу же в ворота Менди мог влететь мяч «в раздевалку», но удар пришёлся в перекладину.

Во второй половине встречи «желтая субмарина» активизировалась. Снова «аристократов» спас каркас ворот. На этот раз – штанга. В середине 45-минутки напор подопечных Унаи Эмери принес свои дивиденды. Жерар Морено счет сравнял.

Игра перешла в дополнительное время, где вновь инициативу перехватили футболисты «синих». Однако им удалось нанести лишь один удар в створ ворот, и дело дошло до пенальти.

Первый же 11-метровый не реализовал Хавертц. Правда, подопечным Томаса Тухеля удалось переломить ход серии благодаря действиям вышедшего на замену Аррисабалаги.

«Челси» добыл победу во встрече и выиграл евротрофей.

Суперкубок UEFA

«Челси» – «Вильярреал» 1:1 (пен. – 6:5)

Голы: Зиеш, 27 – Жерар Морено, 73

«Челси»: Менди (Аррисабалага, 119), Алонсо, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Чалоба, Зиеш (Пулишич, 43), Канте (Жоржиньо, 65), Хавертц, Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Вернер (Маунт, 65).

«Вильярреал»: Асенхо, Альберто Морено (Морланес, 85), Фойт, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Капу (Марио Гаспар, 70), Пино (Манди, 90), Пау Торрес, Диа (Раба, 86), Жерар Морено.

Предупреждения: Рюдигер – Пино, Раба
Сергей Стаднюк
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