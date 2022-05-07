«Челсі» оголосив про продаж і в цей самий день на 90+7 хвилині втратив перемогу над «Вулвз»

Ромелу Лукаку забив в АПЛ вперше в 2022-му році, але не допомогло

Коуді вирвав для команди нічию / Фото - twitter.com/premierleague 7 травня розпочалося для «Челсі» новиною про завершення ери Романа Абрамовича. російський міліардер був змушений продати лондонський клуб через санкції, пов’язані з початком його країною війни на території України. А завершилося 7 травня втраченою перемогою над «Вулвергемптоном». Нові власники були, м’яко кажучи, засмучені. На початку другого тайму Лукаку оформив дубль, вклавши два голи в три хвилини. Здавалося, що чемпіони світу мають втримати таку перевагу. Але Трінкау на 79-й, а потім капітан Коуді на 90+7-й вирвали для «Вулвз» нічию. Таким чином, «Челсі» виграв лише один матч з останніх п’яти в чемпіонаті Англії. «Арсенал» за три тури до завершення сезону має змогу наблизитися до третьої сходинки на відстань одного очка. Для цього необхідно обіграти «Лідс». В свою чергу, «Вулвергемптон» знаходиться в двох очках від зони Ліги конференцій, звідки може вибити «Вест Гем», що не зміг пробитися до фіналу Ліги Європи. АПЛ. 36 тур. «Челсі» – «Вулвергемптон» 2:2 Голи: Лукаку, 56, 58 – Трінкау, 79, Коуді, 90+7 Турнірна таблиця:



Сергей Лукьяненко