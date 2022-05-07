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«Челсі» оголосив про продаж і в цей самий день на 90+7 хвилині втратив перемогу над «Вулвз»

Ромелу Лукаку забив в АПЛ вперше в 2022-му році, але не допомогло
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:12
«Челсі» оголосив про продаж і в цей самий день на 90+7 хвилині втратив перемогу над «Вулвз»
Коуді вирвав для команди нічию / Фото - twitter.com/premierleague

7 травня розпочалося для «Челсі» новиною про завершення ери Романа Абрамовича. російський міліардер був змушений продати лондонський клуб через санкції, пов’язані з початком його країною війни на території України.

А завершилося 7 травня втраченою перемогою над «Вулвергемптоном». Нові власники були, м’яко кажучи, засмучені.

На початку другого тайму Лукаку оформив дубль, вклавши два голи в три хвилини. Здавалося, що чемпіони світу мають втримати таку перевагу. Але Трінкау на 79-й, а потім капітан Коуді на 90+7-й вирвали для «Вулвз» нічию.

Таким чином, «Челсі» виграв лише один матч з останніх п’яти в чемпіонаті Англії. «Арсенал» за три тури до завершення сезону має змогу наблизитися до третьої сходинки на відстань одного очка. Для цього необхідно обіграти «Лідс».

В свою чергу, «Вулвергемптон» знаходиться в двох очках від зони Ліги конференцій, звідки може вибити «Вест Гем», що не зміг пробитися до фіналу Ліги Європи.

АПЛ. 36 тур.

«Челсі» – «Вулвергемптон» 2:2

Голи: Лукаку, 56, 58 – Трінкау, 79, Коуді, 90+7

Турнірна таблиця:


Сергей Лукьяненко
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