Лукаку решили оставить в «Челси»
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
Форвард останется в команде
12:51
Фото: AFP
«Челси» подготовил штраф для форварда Ромелу Лукаку за его интервью.
Форвард должен будет вернуть клубу 600 тысяч евро, сообщает gazzetta.it.
Накануне, «Челси» решил оставить нападающего в команде. Он помирился с одноклубниками и тренером Томасом Тухелем.
Бельгиец перешел в «Челси» из «Интера» минувшим летом за 115 миллионов евро. Его зарплата в Лондоне – 12 миллионов евро в год чистыми.
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