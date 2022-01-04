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«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро

Форвард останется в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:51
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
Фото: AFP

«Челси» подготовил штраф для форварда Ромелу Лукаку за его интервью.

Форвард должен будет вернуть клубу 600 тысяч евро, сообщает gazzetta.it.

Накануне, «Челси» решил оставить нападающего в команде. Он помирился с одноклубниками и тренером Томасом Тухелем.

Бельгиец перешел в «Челси» из «Интера» минувшим летом за 115 миллионов евро. Его зарплата в Лондоне – 12 миллионов евро в год чистыми.

Андрей Усмонов
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