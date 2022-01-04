«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро

Форвард останется в команде

Фото: AFP

«Челси» подготовил штраф для форварда Ромелу Лукаку за его интервью.

Форвард должен будет вернуть клубу 600 тысяч евро, сообщает gazzetta.it.

Накануне, «Челси» решил оставить нападающего в команде. Он помирился с одноклубниками и тренером Томасом Тухелем.

Бельгиец перешел в «Челси» из «Интера» минувшим летом за 115 миллионов евро. Его зарплата в Лондоне – 12 миллионов евро в год чистыми.