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«Челси» отдал в аренду лидера сборной Шотландии

Гилмор сменил клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:50
«Челси» отдал в аренду лидера сборной Шотландии
Фото: BBC

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор сменил клуб.

Следующий сезон он проведет в аренде в «Норвиче», сообщает сайт клуба. «Канарейки» повысились в классе и сыграют в АПЛ.

Соглашение рассчитано на год. Перед этим Гилмор продлил контракт с «Челси». За лондонцев в минувшем сезоне он отыграл пять матчей.

На счету 20-летнего игрока два матча за Шотландию на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Челси Норвич

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