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«Челси» отдал в аренду лидера сборной Шотландии
Гилмор сменил клуб
16:50
Фото: BBC
Полузащитник «Челси» Билли Гилмор сменил клуб.
Следующий сезон он проведет в аренде в «Норвиче», сообщает сайт клуба. «Канарейки» повысились в классе и сыграют в АПЛ.
Соглашение рассчитано на год. Перед этим Гилмор продлил контракт с «Челси». За лондонцев в минувшем сезоне он отыграл пять матчей.
На счету 20-летнего игрока два матча за Шотландию на Евро-2020.
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