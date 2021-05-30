«Челси» отпраздновал победу в ЛЧ эффектным шоу дронов

В ночном небе над «Стэмфорд Бридж» можно было увидеть яркое представление

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Лондонский «Челси» минимально переиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Кай Хавертц.

В честь победы «синие» устроили шоу дронов. Яркое представление можно было увидеть в ночном небе над домашним стадионом «Стэмфорд Бридж».

После обратного отчета над ареной появлялись герб и другие атрибуты клуба, кубок Лиги чемпионов, а также – две звезды. Они символизируют две победы в главном еврокубке – в 2012 и 2021 годах.

Ранее полузащитник «Челси» Н'голо Канте признался, что пока не думает о «Золотом мяче».