«Челси» озвучил Лукаку его потенциальную зарплату

Лондонский клуб готовит новое предложение по форварду

Ромелу Лукаку / Фото: Twitter

«Челси» готовит новое предложение для «Интера» по форварду Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, Роман Абрамович готов заплатить за Лукаку 130 миллионов евро. Кроме того, «Челси» озвучил Лукаку зарплату, которую клуб готов платить бельгийцу – 12 миллионов евро в год.

Отметим, что ранее «Интер» уже отклонил предложение «Челси» по Лукаку в 130 миллионов евро, а также предложение в 100 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо.

В «Интере» вообще заявили, что Лукаку не продается.