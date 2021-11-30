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«Челси» – первая команда, признанная лучшим клубом года по версии France Football

Представители «аристократов» не смогли прибыть на церемонию
Футбол В Европе
07:27
«Челси» – первая команда, признанная лучшим клубом года по версии France Football
фото - Chelsea FC

Вчера, 29-го ноября состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» по версии France Football.

Издание также учредило новый приз для лучшей команды года. Первым обладателем этого трофея стал лондонский «Челси».

В 2021-м году «синие» стали победителями Лиги чемпионов и обладателями Суперкубка UEFA. В кампании 21/22 «аристократы» лидируют в АПЛ, а также обеспечили себе место в 1/8 ЛЧ.

Представители лондонского клуба не смогли посетить церемонию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Сразу четыре игрока лондонской команды претендовали на «Золотой мяч»: Сезар Аспиликуэта разделил 29-е место с Лукой Модричем, Ромелу Лукаку занял 12-ю строчку, Н`Голо Канте расположился на пятом месте, а Жоржиньо вовсе вошел в тройку лучших, уступив лишь Роберту Левандовски и Лионелю Месси.

Обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз в своей карьере стал Месси.

Павел Харченко
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