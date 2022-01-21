«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»

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Усман Дембеле / фото - Eurosport

«Челси» в ближайшее время проведет переговоры с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает The Sun.

Француз не смог договориться с каталонским клубом о новом контракте и может летом покинуть команду на правах свободного агента.

Спортивный директор «сине-гранатовых» заявил, что футболист должен уйти из «Барселоны» до конца этого трансферного окна. В клубе рассчитывают хотя бы отдать его в аренду, чтобы не платить зарплату.

«Челси» готов взять игрока к себе. Лондонцы могут арендовать футболиста, а если его выступления их устроят, то бесплатно подпишут его в июле.

В текущей кампании нападающий провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»

