«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»

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13:22
Усман Дембеле / фото - Eurosport
«Челси» в ближайшее время проведет переговоры с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает The Sun.
Француз не смог договориться с каталонским клубом о новом контракте и может летом покинуть команду на правах свободного агента.
Спортивный директор «сине-гранатовых» заявил, что футболист должен уйти из «Барселоны» до конца этого трансферного окна. В клубе рассчитывают хотя бы отдать его в аренду, чтобы не платить зарплату.
«Челси» готов взять игрока к себе. Лондонцы могут арендовать футболиста, а если его выступления их устроят, то бесплатно подпишут его в июле.
В текущей кампании нападающий провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.
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