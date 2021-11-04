«Челси» попытается переманить вингера «Барселоны»

Лондонцы предложат игроку более выгодный контракт

Усман Дембеле / фото - Барселона

Лондонский «Челси» всерьез настроен заполучить вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации портала Mundo Deportivo, «синие» готовят денежный контракт для игрока и надеются заполучить его в конце текущего сезона, когда у француза закончиться соглашение с каталонским клубом.

Никаких конкретных цифр пока нет, но, учитывая то, что Дембеле согласился на понижение зарплаты лишь бы остаться в каталонском клубе, план «Челси» может и не сработать.

Ранее стало известно, когда Хави может дебютировать на посту главного тренера «Барселоны».