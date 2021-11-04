«Челси» минимально одолел «Мальме» и стал на шаг ближе к плей-офф ЛЧ
«Челси» попытается переманить вингера «Барселоны»
Лондонцы предложат игроку более выгодный контракт
15:57
Усман Дембеле / фото - Барселона
Лондонский «Челси» всерьез настроен заполучить вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
По информации портала Mundo Deportivo, «синие» готовят денежный контракт для игрока и надеются заполучить его в конце текущего сезона, когда у француза закончиться соглашение с каталонским клубом.
Никаких конкретных цифр пока нет, но, учитывая то, что Дембеле согласился на понижение зарплаты лишь бы остаться в каталонском клубе, план «Челси» может и не сработать.
Ранее стало известно, когда Хави может дебютировать на посту главного тренера «Барселоны».
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