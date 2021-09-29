Канте не поможет «Челси» в ближайших матчах из-за коронавируса
«Челси» потерял 4-х игроков перед матчем с «Ювентусом»
Томас Тухель – о кадровой ситуации накануне Лиги чемпионов
29 сентября 11:48
Томас Тухель / фото - Getty Images
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». В интервью пресс-службе клуба специалист заявил, что сразу четыре игрока «синих» не смогут помочь команде в этой встрече.
«Пулишич, Джеймс и Маунт не сыграют. К сожалению, Канте сдал положительный тест на коронавирус. Он не тренировался.
Джеймс? Он все еще испытывает боль. Прямо сейчас все выглядит так, что он пропустит как минимум неделю».
Напомним, «Ювентус» лишился двух форвардов перед матчем с «Челси».
Комментарии 0