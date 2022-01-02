«Челси» потерял защитника до конца сезона

Чивлелл травмировал колено

Фото: Sky Sports

Защитник «Челси» Бен Чилвелл выбыл до конца сезона.

Он травмировал связки колена, а на восстановление потребуется несколько месяцев. Сезон для игрока завершен, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Бен пропустит несколько недель. Впрочем, ему потребуется операция.

Из-за этого, «Челси» уже начал поиски ему замены до конца сезона. Ранее «Милан» не отпустил своего защитника в «Челси».