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«Челси» потерял защитника до конца сезона

Чивлелл травмировал колено
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:45
«Челси» потерял защитника до конца сезона
Фото: Sky Sports

Защитник «Челси» Бен Чилвелл выбыл до конца сезона.

Он травмировал связки колена, а на восстановление потребуется несколько месяцев. Сезон для игрока завершен, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Бен пропустит несколько недель. Впрочем, ему потребуется операция.

Из-за этого, «Челси» уже начал поиски ему замены до конца сезона. Ранее «Милан» не отпустил своего защитника в «Челси».

 

Андрей Усмонов
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