Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»
«Челси» потерял защитника до конца сезона
Чивлелл травмировал колено
12:45
Фото: Sky Sports
Защитник «Челси» Бен Чилвелл выбыл до конца сезона.
Он травмировал связки колена, а на восстановление потребуется несколько месяцев. Сезон для игрока завершен, сообщает сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Бен пропустит несколько недель. Впрочем, ему потребуется операция.
Из-за этого, «Челси» уже начал поиски ему замены до конца сезона. Ранее «Милан» не отпустил своего защитника в «Челси».
Комментарии 0