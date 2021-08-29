«Челси» продал Зума в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро

Француз покинул клуб

Фото: West Ham

«Вест Хэм» через свой сайт объявил о переходе защитника «Челси» Курта Зума.

Контракт с игроком подписан на четыре года. «Синие» получили за него около 30 миллионов евро.

Зума изначально не хотел переходить, но «молотобойцам» удалось уговорить француза. В «Челси» же ему не обещали игровое время.

Зума играл за «Челси» с 2014-го года. На его место лондонцы могут купить защитника «Севильи».