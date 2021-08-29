«Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Ярмоленко вышел на последних минутах
«Челси» продал Зума в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро
Француз покинул клуб
08:54
Фото: West Ham
«Вест Хэм» через свой сайт объявил о переходе защитника «Челси» Курта Зума.
Контракт с игроком подписан на четыре года. «Синие» получили за него около 30 миллионов евро.
Зума изначально не хотел переходить, но «молотобойцам» удалось уговорить француза. В «Челси» же ему не обещали игровое время.
Зума играл за «Челси» с 2014-го года. На его место лондонцы могут купить защитника «Севильи».
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