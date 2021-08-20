«Челси» продлил Бакайоко и отпустит его в аренду в «Милан»

Француз пока не нашел себе постоянную команду

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко продлил контракт с клубом.

Лондонский клуб активировал опцию продления контракта с хавбеком до 2023 года, сообщает Football-Italia. Правда, лондонцы сделали это не с проста.

Клуб ведет переговоры с «Миланом», который хочет арендовать француза. Бакайоко два сезона провел в Италии. Прошлый сезон он играл в «Наполи».

До этого, он играл за «Монако» и «Милан». «Россонери» хотят вновь арендовать игрока и близки к сделке.

За «Челси» Бакайоко играет с 2017-го года, но провел за это время всего 29 игр.