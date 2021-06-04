Официально. Жиру остается в «Челси»
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
Защитник останется в Лондоне еще на год
20:23
Тьяго Силва / фото - Getty Images
Защитник «Челси» Тьяго Силва остается в Лондоне, сообщает пресс-служба «синих». Стороны продлили контракт до конца сезона-2021/22.
Силва перешел в «Челси» в августе прошлого года, покинув ПСЖ, в котором провел восемь лет. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, финишировав на 4-м месте в АПЛ.
Напомним, ранее «Челси» продлил контракт с Оливье Жиру.
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