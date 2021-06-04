Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой

Защитник останется в Лондоне еще на год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:23
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
Тьяго Силва / фото - Getty Images

Защитник «Челси» Тьяго Силва остается в Лондоне, сообщает пресс-служба «синих». Стороны продлили контракт до конца сезона-2021/22.

Силва перешел в «Челси» в августе прошлого года, покинув ПСЖ, в котором провел восемь лет. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, финишировав на 4-м месте в АПЛ.

Напомним, ранее «Челси» продлил контракт с Оливье Жиру.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Тьяго Силва

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Жиру остается в «Челси»
Официально. Жиру остается в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:47
Тухель: «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта»
Тухель: «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:31
Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года
Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:46
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Футбол Примерa (Испания)
3 июня 22:16
Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 17:55
Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»
Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 09:28

Новости: Футбол

Сарри близок к назначению в «Лацио»
Сарри близок к назначению в «Лацио»
Серия А (Италия)
20:59
Зинченко скоро станет папой
Зинченко скоро станет папой
Сборная Украины
20:46
Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро
Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
20:40
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
Премьер-Лига (Англия)
20:23
Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»
Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»
Украинские легионеры
19:53
Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Тема дня
Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Украинские легионеры
19:23
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Примерa (Испания)
18:53
Официально. Жиру остается в «Челси»
Официально. Жиру остается в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
18:47
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Серия А (Италия)
18:41
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости