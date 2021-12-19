«Челси» просил отложить матч с «Вулверхэмптоном», но АПЛ отказала

На скамейке запасных у «синих» лишь 4 полевых игрока

Фото: Getty Images

«Челси» просил у АПЛ отложить матч против «Вулверхэмптона» в 18-м туре чемпионата Англии, но клубу было отказано, сообщает The Telegraph.

По информации источника, запрос «Челси» о переносе был отклонен лигой в воскресенье утром.

Отметим, что на скамейке запасных «Челси» лишь 6 игроков, 2 из которых – вратари. Это Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль Ньигес и Росс Баркли, а также Кепа Аррисабалага и Маркус Беттинелли.

Онлайн трансляция матча «Вулверхэмптон» – «Челси».