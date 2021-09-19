«Челси» разгромил «Тоттенхэм» на выезде

Команда Тухеля демонстрирует чемпионский футбол

Фото: ФК Челси

В матче 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Челси».

С первых минут инициативой завладели именно хозяева поля, но опасные моменты у ворот Кепы практически не возникали. «Челси» же часто «кусал» соперника опасными контратаками и выглядел поинтереснее.

Преимущество «Челси» по моментам конвертировалось в голы во 2-м тайме. Сначала в самом дебюте второй 45-минутки отличился Тьяго Силва, а затем, менее, чем через 10 минут, забил Канте.

«Челси держал нити игры в своих руках до конца встречи, а на последних минутах забил третий мяч – отличился Рюдигер.

Команда Тухеля набирает 13 очков после 5-ти матчей и является одним из лидеров АПЛ в таблице.

АПЛ, 5-й тур

«Тоттенхэм» – «Челси» 0:3

Голы: Тьяго Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро (Санчес, 83), Регилон, Хейбьерг, Алли, Ло Чельсо (Хиль, 62), Ндомбеле (Скипп, 62), Сон Хын Мин, Кейн.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70), Лукаку.

Предупреждение: Вернер (80).