«Челси» разгромил «Тоттенхэм» на выезде
В матче 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Челси».
С первых минут инициативой завладели именно хозяева поля, но опасные моменты у ворот Кепы практически не возникали. «Челси» же часто «кусал» соперника опасными контратаками и выглядел поинтереснее.
Преимущество «Челси» по моментам конвертировалось в голы во 2-м тайме. Сначала в самом дебюте второй 45-минутки отличился Тьяго Силва, а затем, менее, чем через 10 минут, забил Канте.
«Челси держал нити игры в своих руках до конца встречи, а на последних минутах забил третий мяч – отличился Рюдигер.
Команда Тухеля набирает 13 очков после 5-ти матчей и является одним из лидеров АПЛ в таблице.
АПЛ, 5-й тур
«Тоттенхэм» – «Челси» 0:3
Голы: Тьяго Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро (Санчес, 83), Регилон, Хейбьерг, Алли, Ло Чельсо (Хиль, 62), Ндомбеле (Скипп, 62), Сон Хын Мин, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70), Лукаку.
Предупреждение: Вернер (80).
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