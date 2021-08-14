«Челси» разнес «Кристал Пэлас» в первом туре АПЛ

«Синие» забили три безответных мяча

Трево Чалоба / фото - Football.London

Лондонский «Челси» разгромно победил «Кристал Пэлас» в домашнем матче первого тура английской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в этом матче отметился голом Трево Чалоба, для которого это был дебют на поле АПЛ. Хавбек забил мяч на 58-й минуте поединка, установив окончательный счет встречи, и став автором второго самого «молодого» гола в истории «Челси» (на момент матча Траво было 22 года и 40 дней – прим).

Рекорд принадлежит Полу Хьюзу, который забил свой первый гол за «Челси» в возрасте 20 лет и 274-х дней.

АПЛ. 1-й тур

«Челси» – «Кристал Пэлас» 3:0 (2:0)

Голы: Алонсо (27), Пулишич (40), Чалоба (58).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Алонсо (Эмерсон, 86), Ковачич, Пулишич (Хавертц, 82), Маунт, Вернер.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Куяте, Гехи, Митчелл, Шлупп (Андерсен, 57), Макартур, Ридевалд (Рак-Сакьи, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).

В следующем туре «Челси» столкнется с «Арсеналом», а «Кристал Пэласу» предстоит сыграть против «Брентфорда».

Напомним, Тухель рассказал, когда Лукаку дебютирует за «Челси».