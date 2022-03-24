В «Челси» не знают, смогут ли выплачивать зарплаты игрокам и работникам клуба
«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам
Правильное решение лондонского клуба
24 марта 20:17
Фото: Getty Images
«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи, а также на матчи женской команды. Об этом сообщает ВВС.
Это значит, что домашние матчи клуба в Лиге чемпионов и в Кубке Англии смогут посетить фанаты.
В «Челси» уже заявили, что все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович, которые страдает от санкций, не сможет выручить деньги в случае продажи «Челси». Санкции также были наложены и на лондонский клуб.
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