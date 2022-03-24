«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам

Правильное решение лондонского клуба

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«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи, а также на матчи женской команды. Об этом сообщает ВВС.

Это значит, что домашние матчи клуба в Лиге чемпионов и в Кубке Англии смогут посетить фанаты.

В «Челси» уже заявили, что все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович, которые страдает от санкций, не сможет выручить деньги в случае продажи «Челси». Санкции также были наложены и на лондонский клуб.