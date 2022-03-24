Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Сокол - Донбасс

«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам

Правильное решение лондонского клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 марта 20:17
«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи. Вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам
Фото: Getty Images

«Челси» разрешили продавать билеты на выездные и кубковые матчи, а также на матчи женской команды. Об этом сообщает ВВС.

Это значит, что домашние матчи клуба в Лиге чемпионов и в Кубке Англии смогут посетить фанаты.

В «Челси» уже заявили, что все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович, которые страдает от санкций, не сможет выручить деньги в случае продажи «Челси». Санкции также были наложены и на лондонский клуб.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Для Украины зарезервировано 300 миллиардов долларов от россии
Для Украины зарезервировано 300 миллиардов долларов от россии
Другие
16 марта 17:06
В «Челси» не знают, смогут ли выплачивать зарплаты игрокам и работникам клуба
В «Челси» не знают, смогут ли выплачивать зарплаты игрокам и работникам клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 марта 19:52
«Челси» хотят купит за 3,5 миллиарда долларов
«Челси» хотят купит за 3,5 миллиарда долларов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 марта 19:45
Nike хочет разорвать контракт с «Челси» из-за санкций, наложенных на Абрамовича
Nike хочет разорвать контракт с «Челси» из-за санкций, наложенных на Абрамовича
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11 марта 18:31
Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11 марта 18:08
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10 марта 16:42

Новости: Футбол

Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»
Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»
Украинские легионеры
22:36
Милевский не собирается уезжать из Киева, несмотря на постоянные обстрелы
Милевский не собирается уезжать из Киева, несмотря на постоянные обстрелы
В Украине
21:57
Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Украинская Премьер-лига
20:05
Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
В Украине
15:35
Премьер-министр Великобритании Джонсон призвал дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Премьер-министр Великобритании Джонсон призвал дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу
11:00
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
В Европе
10:26
Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Украинская Премьер-лига
10:10
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу
10:00
Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны
Репортаж
Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны
В Европе
09:17
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 08:45
7
Все новости