«Челси» стал 5-м клубом, который выиграл все главные трофеи в Европе, мире и в своей стране

Ранее это удавалось «Ювентусу», МЮ, «Аяксу» и «Баварии»

Фото: ФК Челси

«Челси» стал 5-м клубом в истории европейского футбола, которому удалось выиграть все главные трофеи Европы, мира и своей страны, сообщает ESPN.

«Челси» хотя бы раз выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, а в Европе – Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Обладателей Кубков, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Также все внутренние и другие вышеназванные трофеи хотя бы раз удалось выиграть «Баварии», «Аяксу», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу».

Напомним, «Челси» выиграл клубный ЧМ впервые в своей истории.