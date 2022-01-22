«Челси – «Тоттенхэм»: прогноз на матч

Не стали выдумывать ничего экстраординарного

Пожалуй, «Челси» уже не борется за титул, теперь нужно сконцентрироваться на сохранении места в четверке, ведь на пятки «синим» наступают «Вест Хэм», «Арсенал» и все тот же «Тоттенхэм», который, на минуточку, еще ни разу не проигрывал в АПЛ при Антонио Конте.

«Шпоры» уже в четвертый раз в текущем сезоне сыграют против «Челси» и пока статистика удручающая – три поражения с разницей мячей 0:6 (первое из них случилось еще при Нуну). Но букмекеры настойчиво продолжают верить в «Тоттенхэм», давая весьма высокий коэффициент на его поражение. Это и стало ключевым фактором для нашего прогноза. Считаю, что не нужно забивать себе голову поиском каких-то «верняков», ведь здесь все на поверхности.

Прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм»: победа «Челси». Да, вот так просто, без всяких усложнений. Как было уже написано выше, действительно достойный коэффициент выставили на «аристократов», которые играют дома, да и к тому же против удобного соперника.

Конте пока нечего предложить своему бывшему клубу – это показали обе встречи в Кубке лиги. Тогда «Тоттенхэм» дважды абсолютно закономерно проиграл, так и не сумев найти какие-то ключи к обороне «синих».

Да и фактор того, что на «Стэмфорд Бридж» приедет бывший тренер, которому принципиально «насолить» «Челси» мы отметаем – футбол так не работает.

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 34 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой