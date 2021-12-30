«Челси» в конце матча упустил победу над «Брайтоном»

Уэлбек сравнял счет в компенсированное время

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

«Челси» в матче 20 тура АПЛ дома сыграл вничью с «Брайтоном».

Лондонцы весь матч владели инициативой, но смогли лишь раз отличиться в воротах соперника. Сделал это Лукаку в первом тайме.

«Брайтон» во втором тайме выдержал атаки хозяев, а в конце матча неожиданно сравнял счет. Сделал это Уэлбек в компенсированное время, принеся команде ничью.

«Челси» отстает в таблице от «Ман Сити» на 8 очков.

АПЛ. 20-й тур:

«Челси» – «Брайтон» 1:1

Голы: Лукаку, 28 — Уэлбек, 90+1

«Челси»: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер — Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27) — Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 66) — Лукаку.

«Брайтон»: Санчес — Лэмпти (Мвепу, 65), Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер (Альсате, 88), Макаллистер (Уэлбек, 80) — Мопе.