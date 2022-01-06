«Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Лиги
В первом полуфинальном матче Кубка Лиги «Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм».
Свои мячи «аристократы» забили в 1-м тайме, уже на 5-й минуте отличился Кай Хавертц, а в середине тайма автоголом «отметился Дэвис.
Ответный матч состоится 12-го января.
Кубок английской лиги, 1/2 финала, первый матч
«Челси» – «Тоттенхэм» 2:0
Голы: Хавертц, 5, Дэвис, автогол, 34
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Вейл, 90), Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хавертц (Вернер, 46), Лукаку.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Ндомбеле, 46), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Лукас Моура (Хиль, 80), Кейн.
Предупреждение: Сарр (62).
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