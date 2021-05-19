«Челси» близок к продлению Тиаго Силвы
«Челси» включился в борьбу за Санчо
МЮ также желает заполучить игрока
19 мая 14:12
Фото: AFP
«Челси» готов включиться в борьбу за полузащитника «Боруссии» Д Джейдона Санчо.
Лондонский клуб готов заплатить за игрока 80 миллионов фунтов. Трансфер может состояться уже летом, сообщает The Sun.
Игрок интересен тренеру «синих» Томасу Тухелю. «Челси» придется выдержать конкуренцию с «Манчестер Юнайтед».
«Боруссия» Д хочет не менее 100 миллионов евро за своего футболиста.
Комментарии 0