«Челси» вступил в борьбу с «Барселоной» за Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» хочет продолжить карьеру в Англии

Серхио Агуэро / Фото: facebook.com/mancity

Будущее нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока неизвестно.



Аргентинца активно сватают в «Барселону» и даже сообщается о предварительном соглашение форварда с каталонцами.

Над возможностью подписания контракта с 32-летним игроком думает «Челси», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за клуб Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити». Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом.

Игрок высказывает недовольство в сторону своих коллег.