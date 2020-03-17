Агуэро не доволен действиями своих одноклубников
«Челси» вступил в борьбу с «Барселоной» за Агуэро
Форвард «Манчестер Сити» хочет продолжить карьеру в Англии
15:12
Серхио Агуэро / Фото: facebook.com/mancity
Будущее нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока неизвестно.
Аргентинца активно сватают в «Барселону» и даже сообщается о предварительном соглашение форварда с каталонцами.
Над возможностью подписания контракта с 32-летним игроком думает «Челси», сообщает Daily Mail.
По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за клуб Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити». Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом.
Игрок высказывает недовольство в сторону своих коллег.