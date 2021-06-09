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«Челси» вступил в борьбу за игрока «Интера»

«Аристократам» предстоит тягаться с ПСЖ за футболиста
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:40
«Челси» вступил в борьбу за игрока «Интера»
Ашраф Хакими / фото - Marca

Правый латераль миланского «Интера» Ашраф Хакими попал в сферу интересов «Челси», сообщает журналист Gianluca di Marzio.

Переговоры усложняет тот факт, что за игроком также охотится ПСЖ. Французы предложили «Интеру» те же 60 миллионов, что и «Челси».

Финансовые проблемы «нерадзурри» могут заставить их продать марокканского универсала, так как они до сих пор еще даже не выплатили полную сумму за игрока мадридскому «Реалу».

Тем не менее, «Челси» не хочет платить только деньгами, и может предложить включить в сделку Андерсена Кристенсена и Эмерсона.

Для самого же игрока может стать ключевым тот фактор, что за «синих» играет его соотечественник Хаким Зиеш.

Напомним, «Челси» хочет подписать Эрлинга Холанда.

Павел Харченко
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Теги

Ашраф Хакими Челси Интер ПСЖ

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