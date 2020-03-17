«Челси» выиграл и второй матч с «Атлетико» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Во встрече было удаление и непоставленный пенальти

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в родных стенах обыграл «Атлетико».

После первой встречи «матрасникам» нужно было отыгрывать один мяч. И в середине первого тайма у команды появилась надежда на пенальти. Карраско упал в борьбе с Аспиликуэтой, однако арбитр Даниэле Орсато после пересмотра VAR не указал на точку.

И почти сразу «Челси» открыл счет. После молниеносной контратаки мяч забил Зиеш. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «синих».

Подопечным Диего Симеоне теперь было необходимо забивать дважды. Но больше моментов во второй половине встречи создали хозяева.

А под конец удаление заработал Савич. Черногорец в борьбе ударил локтем Рюдигера и получил прямую красную карточку.

Отыграться в меньшинстве оказалось для «матрасников» невыполнимой задачей. А «синие» забили еще. Эмерсон поставил точку во встрече первым касанием мяча после выхода на замену.

«Челси» переиграл «Атлетико» с общим счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

«Челси» – «Атлетико» 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90

«Челси»: Менди, Джеймс, Рюдигер, Зума, Алонсо (Чилуэлл, 90), Зиеш (Пулишич, 77), Ковачич, Хавертц (Эмерсон, 90), Канте, Аспиликуэта, Вернер (Хадсон-Одои, 83).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Лемар, 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Коке, Сауль, Льоренте, Карраско (Дембеле, 53), Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 59).

Предупреждения: Хавертц – Лоди, Сауль, Хименес, Коке

Удаление: Савич