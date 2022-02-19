«Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас» на 89-й минуте
В 26-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» в родных стенах уступил «Челси».
Хозяева выстроили грамотную оборону, поэтому «синим» было тяжело.
Решающий гол был забит лишь на 89-й минуте. Героем для «Челси» стал Хаким Зиеш.
В турнирной таблице АПЛ лондонцы пытаются не отпускать «Ливерпуль», но преимущество мерсисайдцев составляет 7 очков.
АПЛ, 26-й тур
«Кристал Пэлас» – «Челси» 0:1
Гол: Зиеш, 89
«Кристал Пэлас»: Гуаита (Батленд, 46), Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Матета, 90), Шлупп, Олисе, Айю (Эзе, 85), Заа.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр (Алонсо, 74), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Канте (Ковачич, 74), Пулишич, Зиеш, Хавертц, Лукаку.
Предупреждения: Сарр (62), Олисе (68), Хавертц (90), Пулишич (90).
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