«Эвертон» в течение пяти лет будет рассчитываться с «Динамо» за Миколенко
«Челси» заберет у «Эвертона» конкурента Миколенко по позиции
У защитника конфликт с тренером «ирисок»
14:43
Люка Динь / фото - Express
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон».
Как сообщает Express, «ириски» хотят расчистить место на левом фланге обороны под украинца, продав Люку Диня. У француза – конфликт с тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Подобрать игрока готов лондонский «Челси», который ищет замену для выбывшего из-за разрыва крестообразных связок Бена Чилуэлла.
Также футболистом активно интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».
Желающим придется выплатить немалую сумму, ведь авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Напомним, известно, когда объявят о трансфере Миколенко в «Эвертон».