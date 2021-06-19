«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены подписать одного из лидеров сборной Италии
«Челси» заинтересован в услугах форварда сборной Испании
25-летний игрок может остаться в АПЛ
10:58
Адама Траоре / Фото - worldfootballindexНападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может сменить клубную прописку. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
25-летний испанец попал на радары «Челси», который рассматривает игрока как альтернативу защитнику «Интера» Ашрафу Хакими.
В минувшем сезоне игрок сборной Испании сыграл 41 матч за «Вулверхэмптон», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в Италии.
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