Конте: «Мы увидели разницу между «Челси» и «Тоттенхэмом», команды – несопоставимы»
«Челси» заинтересован в услугах Кунде
Лондонский клуб хотел защитника еще прошлым летом
08 января 08:55
Жюль Кунде / фото - Getty Images
Лондонский «Челси» остается заинтересован в подписании защитника «Севильи» Жюля Кунде, которого хотел купить еще прошлым летом, сообщает football.london.
Летом английский клуб может остро нуждаться в переходе француза в связи с предстоящим истечением контракта у ряда защитников команды.
«Тоттенхэм» также претендует на подписание Жюля Кунде.
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