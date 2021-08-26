«Челси» презентовал третью форму, в которой появился новый для клуба цвет
«Челси» заключит соглашение с защитником «Севильи»
«Аристократы» уже согласовали условия личного контракта с игроком
15:18
Жюль Кунде / Фото - chelseanews.ruБоссы «Челси» уверены, что защитник «Севильи» Жюль Кунде переедет в Лондон этим летом. Об этом сообщает Goal.
«Аристократы» уже согласовали условия личного контракта с игроком.
Трансфер французского игрока обойдется «Челси» в 60 миллионов евро. Лондонцы уже ведут переговоры о продаже Курта Зума в «Вест Хэм», чтобы освободить место для футболиста «Севильи».
Отметим, что контракт Жюля с «Севильей» действует до 2024 года. В нынешнем сезоне в его активе два матча в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что в услугах Кунде также заинтересован «Тоттенхэм».
Комментарии 0