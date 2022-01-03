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Чемпион Чехии выкупил защитника сборной Украины за 20 миллионов

Футболист стал полноценным игроком «Славии»
Футбол Украинские легионеры
15:47
Чемпион Чехии выкупил защитника сборной Украины за 20 миллионов
Тарас Качараба / Фото - Славия Прага

Защитник сборной Украины Тарас Качараба стал игроком пражской «Славии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее центрбек защищал цвета команды на правах аренды. Чемпион Чехии воспользовался опцией выкупа игрока у либерецкого «Слована» за 20 миллионов местных крон.

Всего за «Славию» Качараба успел провести 34 матча. В них защитнику удалось отличиться одним забитым мячом.

Ранее оборонец сборной Украины Виталий Миколенко попрощался с киевским «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Теги

Тарас Качараба Славия Прага Слован

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