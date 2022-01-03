Агент Качарабы сообщил об интересе со стороны команд топ-6 Бундеслиги, из Бельгии и МЛС
Чемпион Чехии выкупил защитника сборной Украины за 20 миллионов
Футболист стал полноценным игроком «Славии»
15:47
Тарас Качараба / Фото - Славия Прага
Защитник сборной Украины Тарас Качараба стал игроком пражской «Славии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее центрбек защищал цвета команды на правах аренды. Чемпион Чехии воспользовался опцией выкупа игрока у либерецкого «Слована» за 20 миллионов местных крон.
Всего за «Славию» Качараба успел провести 34 матча. В них защитнику удалось отличиться одним забитым мячом.
Ранее оборонец сборной Украины Виталий Миколенко попрощался с киевским «Динамо».
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