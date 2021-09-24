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Чемпион Европы рассказал, почему принял решение покинуть «Челси»

Сейчас защитник выступает в «Лионе»
Футбол В Европе
10:52
Чемпион Европы рассказал, почему принял решение покинуть «Челси»
Эмерсон / Фото: Twitter

Защитник «Лиона» Эмерсон прокомментировал свой уход из «Челси» летом. Его слова Gazzetta dello Sport.

«Я решил покинуть «Челси», потому что там для меня не было места. Роберто Манчини сказал мне: нужно играть, нужно быть в стартовой обойме. «Лион» предложил интересный проект, и я согласился через два-три дня. Я действительно доволен своим выбором».

Напомним, Эмерсон стал чемпионом Европы со сборной Италии.

Сейчас «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
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