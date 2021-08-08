Чемпион Франции в большинстве спас ничью на последней минуте в феерическом матче

Не самое лучшее начало чемпионата для «догов»

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В матче первого тура Лиги 1 чемпион минувшего сезона «Лилль» расписал результивную ничью с «Мецом».

Уже на 23-й минуте счет в матче открыли действующие чемпионы Франции усилиями Свена Ботмана.

Но «догам» недолго довелось праздновать, ведь уже на 31-й минуте Фабьент Сантонз сравнял счет.

Под занавес первого тайма «Лилль» вовсе оказался в позиции догоняющих, ведь Маттье Юдоль вывел уже «Мец» вперед.

Второй тайм также начался не лучшим образом для «Лиллья», ведь Сантонз на 52-й минуте оформил дубль, чем удвоил преимущество своей команды.

После грубого фола Бубакара Куяте удалили с поля и хозяева остались в меньшинстве.

Спустя несколько минут Бенжамен Андре сократил отставание, но VAR отменил этот гол.

На 81-й Нанитамо Иконе забил за «Лилль» уже по правилам, чем вернул команду в игру.

Когда казалось, что действующий чемпион страны уйдет с поля с поражением, Бурак Йылмаз на 7-й компенсированной минуте второго тайма воспользовался численным преимуществом своей команды и подарил «догам» ничью в матче.

Лига 1. 1-й тур

«Мец» – «Лилль» 3:3

Голы: Сантонз, 31, 52, Юдоль, 42 – Ботман, 23, Иконе, 81, Йылмаз, 90+7

Отмененные голы: Андре, 59

«Мец»: Укиджа, Сантонз, Юдоль, Бронн, Куяте, Делен, Маига, Ндорам, Сарр, Ньян (Жозеф, 71; Микаутадзе, 90), Сабали (Фофана, 58).

«Лилль»: Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду (Лихаджи, 77), Саншеш, Андре, Языджи (Иконе, 60), Йылмаз, Дэвид (Веа, 60), Бамба.

Предупреждения: Бронн (56), Иконе (79), Йылмаз (83).

Удаление: Куяте (56).